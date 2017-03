¡Profesor creativo! Este es el hip hop que creó para enseñar matemáticas (VIDEO)

Las matemáticas es una materia muy tediosa para los estudiantes en los colegios, sin embargo, uno puede llegar a cogerle el gusto si el profesor sabe cómo llegar a los alumnos.

En Cape Town, los jóvenes han llegado a disfrutar de las matemáticas gracias a que su profesor no tuvo mejor idea que enseñarles a través del hip hop.

“Mi modelo de enseñanza toma el contenido tradicional y lo fusiona con lo que los chicos aman. Es un buen inicio. Automáticamente adquieres el interés de los chicos”, indica el docente.

El creador de esta metodología se trata de Kurt Minaar, quien viene desafiando la educación y sus prácticas, y cambiando todo aquello que no le gustaba cuando era estudiante.

“Toda mi energía se centró en el baile. Lo único que estaba haciendo era enseñar. He hecho esto por mucho tiempo, y me he enfocado en enseñar y aprender, así que comparto todas las habilidades que he aprendido a través de los años con mi enseñanza”.

En tanto, sus alumnos se sienten agradecidos e incluso han reconocido que han mejorado mucho en esta materia.