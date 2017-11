Producen teléfono en Corea del Norte muy parecido al iPhone

Corea del Norte-.En Corea del Norte la Corporación de Tecnología de la Información Mangyongdae lanzó el nuevo el Jindallae 3, un teléfono celular que según múltiples medios es muy similar a un iPhone; sin embargo, el parecido entre ambos dispositivos no es sólo físico, pues los técnicos norcoreanos se aseguraron de implementar tecnología parecida a la de Apple.

No obstante, el uso que éstos decidieron darle no cumple las mismas funciones que en los teléfonos de la manzanita -bloquear la descarga de las aplicaciones no autorizadas desde la App Store-, sino que, según agencias internacionales, se utiliza para controlar el acceso a la información de las personas.

El sistema operativo Red Star impide que los usuarios descarguen aplicaciones o ingresen a sitios que no están autorizados.