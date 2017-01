Primeras palabras de Billie Lourd sobre la muerte de su madre y su abuela

La hija de Carrie Fisher agradeció las palabras de aliento y las oraciones tras la muerte de su madre y su abuela Debbie Reynolds.

Como te informamos, Carrie Fisher murió el pasado 27 de diciembre, un día después murió su madre Debbie Reynolds. Dos grandes perdidas para Billie Lourd.

Hace unas horas, Billie Lourd, de 24 años de edad, dio sus primeras palabras respecto a la muerte de su madre y su abuela.

Junto a una fotografía de sí misma cuando era pequeña y disfrutaba de la compañía de sus dos grandes mujeres, escribió en Instagram:

“Recibir todas sus oraciones y palabras amables la semana pasada me ha dado la fuerza que durante un tiempo pensé que no podía existir. No hay palabras para expresar lo mucho que es perder a mi Abadaba y mi primera y única Momby. Su amor y apoyo significa mucho para mí.”