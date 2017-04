Presunto ex “Centinela” asegura que fue amenazado por dejar el grupo

México.- Tras darse a conocer la existencia de “Los Centinelas”, grupo de muchachos que se dedican a golpear a jóvenes en lugares públicos del sur de la Ciudad de México, un joven, que asegura haber formado parte de la banda, señaló haber sido víctima de amenazas por parte de los presuntos golpeadores, según una nota presentada en el noticiario “Diez En Punto” de Denise Maerker.

Sin embargo, el testigo explicó que en sus inicios, “Los Centinelas” no era violentos: “Yo era parte del grupo social que empezó en este ambiente. Cuando me di cuenta que estaba cambiando de un modo social a un modo agresivo, me salí yo”.

Según se explicó en “Diez En Punto”, el grupo de “Los Centinelas” nació hace más de dos años y medio en un chat de whatsapp y su fundador era un muchacho identificado como “Tavo”.