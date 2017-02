Presidente de Islandia declara su rechazo a popular pizza

El presidente de Islandia, Gudni Johannesson, ha realizado un polémico comentario en donde le declara la guerra a la pizza con piña.

Este hecho ocurrió en una visita a una escuela secundaria durante la semana pasada. Tras ser interrogado por uno de los estudiantes acerca de su opinión sobre la controvertida pizza hawaiana, el mandatario afirmó un total rechazo al uso de la piña en el popular plato italiano. A tanto llegó su enojo, que declaró que decretaría una ley que prohibiera las pizzas hawaianas en el país.

Este drástico pensamiento no paso desapercibido en las redes sociales. Fanáticos de este tipo de comida rápida, defendieron a este deliciosa degustación.

“Declaración sobre la Controversia de la Pizza”, es el mensaje que comparte el presidente en su cuenta oficial de Facebook, en donde señala que le gusta esta fruta tropical, pero no lo ve como un ingrediente de la pizza.

Johannesson aclaró que sólo se trata de una opinión personal, que no pretende imponer ante otros. Además recalca que los presidentes “no deben tener poderes ilimitados”, confesando que no quisiera mantener el cargo si “pudiera crear leyes que prohibieran cosas” que no son de su gusto. Generalizando, el edil manifiesta que “no querría vivir en un país” donde esto fuera posible.

