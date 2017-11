Presentador que se ‘quitó’ la cabeza para hacer reporte del clima es furor en redes

El reportero apareció descabezado en el set de Met Office, el Servicio Meteorológico Nacional de Reino Unido.

Reino Unido.- Mientras cargaba su cabeza con un brazo, al parecer mediante efectos especiales, el presentador dio el pronóstico del clima con profesionalismo, esta mañana.

Detrás suyo se veía el mapa de Reino Unido, pero al estilo de Halloween. Es decir, con los nombres de reconocidas ciudades ligeramente cambiados, y un fondo verde, morado y rojo fluorescente. Igualmente, su informe fue acompañado con sonidos terroríficos.

“¡Feliz Halloween! Aquí está su pronóstico descabezado y espeluznante de hoy”, escribió Met Office en sus redes sociales, donde divulgó un video de la escena.

Happy Halloween! Here's your spooky headless forecast for today & trick or treating tonight #Halloween https://t.co/0NJKMlwPvc 🎃👻🧙‍♀️ pic.twitter.com/PoMFAtCE7T

El original reporte del clima no solo se viralizó, sino que divirtió a muchas personas y fue aplaudido masivamente.

“¡Han hecho mi día! ¡Me encanta!”.

You’ve just made my day!!! Love it love it love it!

— Chantal Dunikowski (@ChantalDuni) 31 de octubre de 2017