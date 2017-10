‘Preanuncian’ fechas de Katy Perry en México

- in Espectáculos

Katy Perry regresará al país con Witness The Tour.

México.- La cantante californiana Katy Perry pisará suelo mexicano una vez más con un espectáculo musical, aunque no hay fecha oficial, al menos hasta hoy por la noche, la empresa Ocesa a través de sus redes sociales publicó que habrá noticias sobre el show mañana viernes.

Hace un mes que la tercera gira mundial de Perry arrancó con fechas en Canadá y Estados Unidos, en donde se han reportado ventas totales en cada uno de sus espectáculos y en los que ha tenido como espectáculo inicial a Noah Cyrus, hermana de Miley.

En redes sociales la mayoría de las reacciones fueron positivas e eufóricas, debido a que los fanáticos de Perry están ansiosos por vivir en vivo la experiencia musical que incluye Bon Appètit, Swish Swish, Chained To The Rythm y sus clásicos como E.T., Roar y Firework.

“Pronto… #WitnessTheTour” publicó la cuenta a través de Facebook y Twitter.

Hasta ayer había fechas confirmadas para marzo en Brasil, lo que da a entender que México no será el único país de Latinoamérica en recibir a la interprete de Dark Horse.

Con Información de Zocalo