Por suspender veto, juez y tribunales ponen en riesgo a EU: Trump

Estados Unidos.- Trump, dijo que el sistema judicial del país tendrá la culpa si “pasa algo” malo a raíz de la suspensión de su veto migratorio, y que su gobierno está examinando “muy cuidadosamente” a los inmigrantes y refugiados que llegan al país ahora que el decreto está bloqueado.

“Simplemente no puedo creerme que un juez haya puesto a nuestro país en tanto peligro. Si algo pasa, la culpa será suya y del sistema judicial. La gente se está colando (en el país). ¡Mal!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

“He instruido al Departamento de Seguridad Nacional a examinar a la gente que llega a nuestro país MUY CUIDADOSAMENTE. ¡Los tribunales están haciendo muy difícil este trabajo!”, añadió Trump.

El viernes pasado, el juez federal James Robart bloqueó provisionalmente, mientras revisaba el fondo del caso, el veto que desde el 27 de enero impedía temporalmente la entrada al país de los refugiados de todo el mundo y de los ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

Trump criticó este sábado directamente al magistrado Robart, al llamarlo “supuesto juez” y acusarle de “arrebatar al país la capacidad de aplicar la ley”.

Su mensaje de hoy va más allá, al sugerir que será su culpa si hay un ataque terrorista en el país que a su juicio pueda vincularse al bloqueo de su veto, cuyo objetivo declarado es evitar la entrada al país de posibles terroristas.

El sábado por la noche, el gobierno de Trump inició un proceso de apelación de la decisión del juez Robart, que iba acompañado de una petición a la Corte de Apelaciones de que restaurara el veto que había sido bloqueado por el magistrado.

El tribunal de apelaciones rechazó hoy esa última petición y dejó, por tanto, en vigor la decisión que ha abierto de nuevo las puertas del país a millones de inmigrantes y refugiados.

No obstante, la Corte también pidió a los demandantes en el caso -los estados de Washington y Minesota, contrarios al veto migratorio- que le presenten argumentos a favor de su posición antes de las 23.59 hora local de hoy (7.59 GMT del lunes) y al Gobierno de Trump que haga lo mismo antes de las 15.00 del lunes (23.00 GMT).

Los expertos consideran muy probable que el caso acabe en el Tribunal Supremo, que actualmente está dividido entre cuatro jueces de tendencia conservadora y otros cuatro de inclinación progresista, a la espera de que el Senado confirme a un noveno juez nominado esta semana por Trump, Neil Gorsuch.

Mientras, muchos inmigrantes trataban de aprovechar la suspensión del decreto de Trump para llegar a Estados Unidos, después de que el Departamento de Estado devolviera la validez a la mayoría de los 60 mil visados que había revocado y las autoridades migratorias dejaran de implementar el veto.

