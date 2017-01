¿Por qué se generó la grieta de Xochimilco?

La grieta que se abrió en el embarcadero de Zacapa, en la delegación Xochimilco, y afectó a 250 prestadores de servicios y la muerte de peces tilapia, tiene una antigüedad de aproximadamente 12 años, reportó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El jefe delegacional, Avelino Méndez, aseveró que en la zona se registró un evento similar hace 30 años, que secó parte de la laguna.

Este miércoles siguieron los trabajos en la zona y las labores de los geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) para determinar las medidas de prevención.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que se realizarán todas las acciones necesarias para que los canales de Xochimilco, declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, no se vean afectados.

“Nosotros vamos a dar toda la garantía, por eso la instrucción al Sistema de Aguas, para que a la brevedad restablezca las condiciones de normalidad, en cuanto a niveles de agua en toda la zona, para la navegación, para el comercio, para todas las actividades del día a día de los habitantes de Xochimilco. A Xochimilco lo vamos a seguir cuidando para que tenga ninguna afectación”, afirmó.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno informó que la grieta que se abrió la tarde del martes en el canal de Zacapa tiene una antigüedad aproximada de 12 años, con un metro de diámetro, que no pone en riesgo a la población.

“Ya se realizaron las barricadas correspondientes, es decir, se han seguido todos los protocolos de Protección Civil, nos reportan sin riesgo a la ciudadanía. Se está trabajando en todas las acciones necesarias para volver a abastecer de agua, el Sistema de Aguas considera que estará recuperando los niveles también de navegabilidad el lugar en las siguientes horas”, indicó.

Mancera informó que para determinar las medidas de mitigación que habrán de realizarse en el lugar se trabaja en un monitoreo conjunto con geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El gobierno de la ciudad está pendiente, no hay en este momento riesgo para la ciudadanía. Estamos atendiendo la mitigación, sobre todo, para devolver el nivel de agua a esta zona de Xochimilco y bueno, tenemos ocupados también a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Desarrollo Social, atenta por cualquier cosa que se llegara a necesitar”, agregó.

El delegado de Xochimilco, Avelino Méndez dijo que en esta ocasión se actuó rápido y se evitó que se secara el canal como ocurrió en 1981.

Mencionó que en la región se perdieron 25 centímetros de agua, pero se recuperaron 15, “estamos haciendo un estimado de entre 8 y 10 millones de litros agua que se fueron a través de la grieta”. La recuperación del nivel del canal, dijo, tiene dos objetivos: mantener la actividad económica de los embarcaderos y la biodiversidad.

El delegado aseveró que las afectaciones principales están en la navegación, pero perecieron algunos peces, principalmente tilapia. “No se afectó toda la zona porque nuestra respuesta fue lo más rápido que pudimos”.

El último censo que tienen da cuenta de 250 remeros y propietarios de canoas afectados. La delegación está elaborando un programa emergente de despensas y programas especiales de trabajo para disminuir al máximo la afectación generada por la movilidad de las trajineras.

De acuerdo con el director de Protección Civil de Xochimilco, José Felipe García, existen otras áreas propensas a este tipo de grietas.

“Tenemos zonas que pueden ser susceptibles a que se presenten grietas, pero hasta ahorita la única manifestación ha sido en esta área”.Tenemos zonas de fracturación en toda la delegación y en toda la Ciudad de México, la diferencia es que aquí se manifestó en un canal, entonces la atención se dio para que no se nos secara el lago”.

Sobre el agua que proviene del Cerro de la Estrella que alimenta la zona, Avelino Méndez dijo que hay una comunicación permanente para que la recuperación del nivel del agua se dé de manera paulatina.

Aunque ha habido antecedentes, Méndez sostuvo que es difícil contener ese tipo de problemas: “Podemos hacer ahora una obra muy sólida, muy consolidada, con todos los recursos, pero yo no quisiera pensar en un sismo de 8 grados y se vuelva a presentar. No me atrevo a hacer un diagnóstico definitivo, ni de cuánto va a durar”.

Mientras está listo el diagnóstico, el delegado aseguró que continuarán monitoreando los canales.- Fanny Ruiz y Phenélope Aldaz

