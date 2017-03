Por qué los latinos denuncian menos violencia doméstica y sexual en EEUU

“Queremos concentrarnos en el delito grave, per también queremos concentrarnos en generar más ciudadanos, no más criminales”, dijo Garcetti. El alcalde opinó que las medidas de la Casa Blanca han tenido un efecto negativo no sólo en la reducción de denuncias de delitos: “Es inaceptable en nuestro Los Angeles. No quiero que la gente buena deje de jugar a la pelota en el parque”.

Con Información de Infobae.com