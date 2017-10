¿Por qué hoy se celebra el Día Mundial del Rock?

Este es uno de los géneros musicales más populares y se ha caracterizado por jugar un papel fundamental en acontecimientos sociales y culturales durante la segunda mitad del siglo XX.

El Día Mundial del Rock se celebra desde el 13 de julio de 1985, fecha en que se organizó el primer festival Live AID, una iniciativa que surgió del actor y músico Bob Geldof, junto con otros artistas, por la emergencia humanitaria que se vivía la población de Etiopía ante la falta de agua potable y alimentos.

El evento fue considerado uno de los festivales de ayuda humanitaria más exitosos de todos los tiempos y contó con la presencia de varias leyendas del rock como The Who, Led Zeppelin, Queen, Sting, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, Scopions, Status Quo, U2, Paul McCartney, Phil Collins y Eric Clapton. También asistieron The Rolling Stones, Tina Turner, David Bowie, Madonna, entre muchos más.

La actuación de Freddie Mercury y de su banda Queen fue calificado con mucho la mejor de la historia.

En la década del glamour, las estrellas del pop y del rock se reunieron para brindar dos conciertos paralelos en el Live AID. En los años del culto a lo excesivo los dos macroconciertos se organizaron en el estadio Wembley (Londres, Inglaterra) y en el estadio John F. Kennedy (Filadelfia, Estados Unidos).

El evento fue transmitido en 72 países para una audiencia de más de mil 500 millones de espectadores en directo por televisión. Durante el desarrollo del evento se transmitieron imágenes de la severa hambruna que atravesaba el país africano por la cadena de televisión BBC.

Solo en el estadio Wembley de Londres se congregaron unas 74 mil personas. Cuando salieron Queen todavía no era de noche.

Debido a la importancia del evento, porque congregó, sobre todo, a grandes bandas de rock por una causa noble, el 13 de julio fue nombrado como el Día Mundial del Rock.

EL DATO – El rock es una de las corrientes musicales más populares en el mundo. Se ha caracterizado por jugar un papel fundamental en acontecimientos sociales y culturales durante la segunda mitad del siglo XX.

Importantes estrellas del momento se congregaron para recaudar fondos por una causa humanitaria.

En contexto

Etiopía vivió una de sus hambrunas más devastadora en 1984. En aquellos años, la sequía había diezmado las cosechas y aproximadamente un millón de personas murieron por la falta de alimentos. Pero otras millones de personas fueron salvadas por la ayuda internacional que llegó al país, aunque no todas las donaciones fueron destinas para satisfacer el hambre de las personas.

Y es que Etiopía no solo combatía la hambruna, sino que también enfrentaba rebeliones en las provincias norteñas de Eritrea y Tigray. La mayor parte de las zonas rurales estaba fuera del control gubernamental.

En 2002, el entonces primer ministro etíope, Meles Zenawi, advirtió que Etiopía afrontaría la peor sequía de los últimos 10 años y corría el riesgo de sufrir una hambruna más devastadora que la de 1984. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) calculó que 14 millones de etíopes necesitarían ayuda alimentaria el año siguiente a consecuencia de las malas cosechas.

Las crisis alimentarias en Etiopía son cíclicas. Pero la escasez de lluvias no es el único factor que contribuye a la hambruna en el país africano. Factores políticos como la corrupción y el desvío de recursos públicos hacia objetivos no productivos, también influyen de manera decisiva.

Por ejemplo, entre 1998 y 2000 Etiopía y Eritrea libraron una guerra que causó la muerte de decenas de miles de personas, dañó las infraestructuras de ambos países y obligó a interrumpir la distribución de ayuda extranjera.