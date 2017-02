Por qué es peligroso explotar los globos

Explotar los globos en la fiesta de cumpleaños de su hijo podría terminar con un estallido, y con la pérdida de audición, según una investigación reciente.

El estudio canadiense encontró que estallar un globo puede crear un sonido más alto que un disparo con un arma y podría dañar la audición.

“La pérdida de audición es algo insidioso… cada sonido fuerte que se produzca tiene el potencial de causar un impacto de por vida”, dijo el autor principal del estudio, Bill Hodgetts, profesor asociado de audiología en la Universidad de Alberta.

Su equipo midió el ruido causado por los globos al explotar de 3 modos distintos: al clavarles un alfiler, al inflarlos hasta que estallan y aplastándolos hasta que explotan.

El ruido más fuerte lo provocó el globo que estalló. Con 168 decibeles, fue más alto que un disparo con un arma del calibre 12, según los investigadores.

El máximo nivel de impulso al que se expone una persona no debería exceder los 140 decibeles, según el Centro Canadiense para la Salud y la Seguridad Ocupacional. Aunque el estudio no puede demostrar que explotar globos provoque una pérdida auditiva, los investigadores dijeron que tan solo una exposición mayor que esa podría dañar la audición de un adulto o de un niño.

“Esta investigación sirve para empezar una conversación”, dijo Hodgetts en un comunicado de prensa de la universidad. “No estamos diciendo que no juegue con globos y no lo pase bien, sino solo que intente no explotarlos”.

“Queremos que las personas sean conscientes del daño auditivo de por vida”, añadió, “porque una vez que se llega a la parte final de la vida, ningún audífono es tan bueno como el que se tuvo una vez en el sistema sano del oído interno”.

El estudio aparece en una edición reciente de la revista Canadian Audiologist.