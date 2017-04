¿Por qué correr maratones pude traer problemas de salud?

Correr maratones es hoy una de las actividades más realizadas por todo tipo de deportistas. En la actualidad, como pocas veces visto, este exigente deporte es uno de los más practicado no solo por runners sino por todo tipo de deportistas que lo utilizan para complementar.

Pero, según revelaron fuentes universitarias y especialistas, correr maratones no es tan saludable como parece.

Tras una investigación efectuada por científicos de la Universidad de Yale, publicada en la revista American Journal of Disease, esta actividad física provoca lesiones en las rodillas, los tobillos, los cuadriceps y las pantorrillas.

Pero hay más. Correr maratones produce una lesión en el órgano del cuerpo destinado a filtrar los desechos del cuerpo cuya consecuencia se puede magnificar a largo plazo.

Los investigadores aclararon que siempre y cuando sea realizada sin preparación ni entrenamiento adecuado.

¿Por qué a los riñones?.

La patología que puede provocar hacer este deporte (maratones promedios de más de 40 kilómetros) es caracterizada por una incapacidad de los riñones de filtrar los desechos y toxinas de la sangre. Si no se toman las recaudos necesarios las consecuencias de repetir este proceso pueden ser tan graves como las sufridas por los pacientes hospitalizados cuando el riñón padece complicaciones médicas y quirúrgicas.

Pero: ¿Por qué afecta los riñones?. El nefrólogo Chirag Parikh, líder del estudio, dijo que “las causas potenciales para el daño renal, asociado a la maratón, podrían ser la elevación sostenida de la temperatura central corporal, la deshidratación y el descenso del flujo sanguíneo a los riñones que tiene lugar durante la prueba”.