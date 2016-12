¡Por fin! Hija de Laura Bozzo habla de las fotos con su padrastro

Luego de la polémica que generó la publicación de una serie de imágenes en las que aparecía el novio de la conductora de televisión Laura Bozzo, Cristian Zuárez, muy cariñoso con su hijastra Alejandra de la Fuente, la joven de 27 años habló al respecto.

La bella y exuberante modelo rompió el silencio en la emisión peruana “Amor, amor amor”, en donde rodeada de cuestionamientos, entre risas respondió:

“No me parece que tenga nada de malo. Cuando leí las noticias me dio mucha risa (…) ¿Si tengo una relación con Cristian? Sólo somos amigos”, contestó vía telefónica.

Desde los 12 años, la sexy rubia ha convivido con la pareja de su madre, por lo que, asegura, le tiene toda la confianza.

“Lo conozco desde chiquita, he crecido con él, somos amigos, prefiero pedirle algo a él porque se trata de una persona confiable. No me parece nada de malo que me tome una foto o que me acomode el bikini”.