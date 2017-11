Por “error humano” anulan 11 minutos la cuenta de Trump

El equipo de Gobierno y Elecciones de la red social indicó que se trató de un error humano y que investigan el caso; Trump no ha dicho nada al respecto.

Estados Unidos.- La cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue desactiva por alrededor de 11 minutos; lo que provocó burlas de parte de usuarios de la misma red social.

Según el diario británico “The Guardian”, la cuenta del magnate estuvo inactiva durante 11 minutos, antes de las 16:00 horas. Agregó que durante el tiempo en que se “cayó” la cuenta, quien buscara @realDonaldTrump encontraba el mensaje: “Lo sentimos, está página no existe”.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again.

— Twitter Government (@TwitterGov) 3 de noviembre de 2017