Por “error”, bancos se quedan con 4 mil 303 mdp de sus clientes

MÉXICO.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informó que de enero a septiembre de 2016, los bancos que operan en México registraron un millón 436 mil millones de reclamaciones por movimientos realizados por las instituciones bancarias que afectaron el patrimonio de sus usuarios.

En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Mario Di Costanzo, informó que por este tipo de operaciones, las quejas impuestas a los bancos sumaron 6 mil 449 millones de pesos, 73% más en comparación con 2015.

De este monto, los bancos abonaron a sus clientes 2 mil 146 millones de pesos, con lo cual los clientes perdieron por este tipo de operaciones 4 mil 303 millones de pesos.

“Consideramos este tipo de operaciones un error del banco o un error del sistema que genera un ingreso para el banco que no debiera de tener y en una afectación a sus clientes”, dijo el funcionario.

Según el organismo, la queja más recurrente por parte de los usuarios son las domiciliaciones mal aplicadas, seguidas de operaciones en cajeros automáticos que no entregaron la cantidad solicitada por el cliente, cobro no reconocido de comisión por manejo de cuenta y cobro no reconocido por otras comisiones.

Por banco, Citibanamex presentó el mayor número de operaciones con afectaciones a sus clientes, con un total de 438 mil 468. Le sigue Bancomer con 391 465 quejas y Santander con 218 mil 925 reclamaciones.

En tanto, Banorte IXE registró 96 mil 376 quejas; Inbursa con 74 mil 790; HSBC con 69 mil 471 y Scotiabank 53 mil 138 quejas.

La Condusef detalló que de enero a septiembre de 2016 964 mil personas fueron afectadas por este tipo de movimientos de la banca, de las cuales 44 mil 894 aún se encuentran en trámite.

Di Costanzo destacó que en caso de haberse presentado quejas por parte los clientes y no haya procedido el caso ante los bancos, pueden acudir a la Condusef para revisar el caso y tratar de recuperar la cantidad reclamada.

Entre los casos de operaciones que afectan a los usuarios, la Condusef presentó una queja por parte de un usuario que recibió billetes de prueba de un cajero automático de CitiBanamex; actualmente el caso está en reclamación por parte del cliente afectado.