Por atentados, bajan las ventas de bares en Playa del Carmen

La percepción de inseguridad en la zona norte de Quintana Roo, que se ha materializado desde hace un par de semanas en Playa del Carmen y Cancún, ha impactado en vida nocturna de la Quinta Avenida y calle 12 hasta en un 50% de afluencia y consumo.

Esto ha sido reconocido por la representación de Bares y Discotecas asociadas, empleados de este mismo giro y clientes quienes esperan ver normalizada la actividad a partir de este fin de semana, estabilizando un promedio general de afluencia al 85%.

“Hemos visto la presencia ya de la Policía Federal y diferentes autoridades, ojala que sea permanente y que retomemos la paz. Que esto no sea una aspirina temporal si no algo definitivo y que tomemos en serio que este es el último destino que le queda a México. La marca Riviera Maya, Playa del Carmen y Cancún es lo último que le queda al país en turismo y si no lo cuidamos en serio con la ayuda de la autoridad federal no vamos a lograr nada”, dijo Ricardo del Valle Prieto, secretario general de la asociación de Bares y Discotecas de la zona turística.

Estiman que actualmente hay 37 establecimientos asociados de un total de 60 entre la calle 12, la Quinta Avenida y calles adyacentes, quienes han señalado que estos lugares representan más de 1500 empleos fijos, más otro porcentaje de indirectos que buscarán sostener durante el año.

Sin embargo, algunos trabajadores del sector nocturno han señalado una disminución de propinas y afluencia, misma que esperan se vaya recuperando de manera gradual para reencontrarse con buenos dividendos para fechas como el 14 de febrero o temporadas de carnavales.

Sector empresarial

“Te digo que durante la semana pasada cayó muchísimo. Yo al menos en una noche atendía a 10 o 15 personas en estas fechas del año pasado y ahora si bien me va a 5 u 8, además de que no están dejando las propinas de antes y eso nos afecta mucho, ya que ganamos el mínimo de sueldos”, explicó Rolando N, mesero de la calle 12.

Además, tanto el sector empresarial y residentes señalaron que es una buena oportunidad para retomar la música en vivo en los centros nocturnos y bares, por lo que exigieron a las autoridades municipales que retiren los cobros que encarecen el fomento de este ‘plus’ en la zona turística.

