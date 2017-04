P!nk revela su peso después de ser madr

La cantante no quiere que nadie la haga sentirse avergonzada

P!nk dio a luz a su segundo hijo en hace tres meses y no ha recuperado su figura, pero eso no le importa.

La cantante no quiere que nadie la haga sentirse avergonzada de su cuerpo después de que nació el bebé y quizás por eso compartió una foto desafiante de su cuerpo en Instagram el sábado.

“¿Pueden creer que peso 72 kilos y mido 1.60 metros? Según las ‘normas regulares’, eso me hace obesa”, escribió junto a la foto tomada en un gimnasio.

“Sé que no alcancé mi meta, ni de cerca, después del bebé número dos”, señaló Pink, “pero maldita sea, no me siento obesa”.

P!nk, cuyo verdadero nombre es Alicia Moore, y su esposo, Carey Hart, tuvieron a su segundo hijo el 26 de diciembre.