Pierde Trump apoyo de 110 republicanos

Ciudad de México.- Tras declaraciones y señalamientos en más de un año de carrera para llegar a la Casa Blanca, 110 líderes del Partido rechazan a Trump.

Se aproximan los debates presidenciales en Estados Unidos, y Trump, quien tiene una apretada agenda de actos por todo su país en busca de apoyo, no cuenta con respaldo de 110 líderes de su partido.

El New York Times publicó una lista de varios miembros del Partido Republicano que desempeñan cargos públicos. La lista refleja los momentos en los cuales Trump, con sus acciones y palabras, ha perdido el apoyo de su partido.

Tras anunciar su intención de ser el candidato de su Partido, después de criticar a John McCain y señalar a migrantes mexicanos de criminales y violadores, los primeros republicanos comenzaron a rechazarlo.

Tal fue el caso de Club for Growth, organización conservadora, Reid Ribble, representante de Wisconsin, y Christine Todd Whitman.

“Trump (…) emplea el tipo de retórica de odio y explota las inseguridades de esta nación, en muchos sentidos de modo similar a como Hitler y Mussolini hicieron para llegar al poder”, declaró Whitman, ex Gobernadora de New Jersey.

Fue hasta que decidió ignorar el apoyo público de David Duke, ex líder del KKK, cuando el Partido empezó a tomar distancia de manera más sustancial.

“Un candidato presidencial que presuma lo que hará durante su ‘reinado’ y se rehuse a condenar al KKK no puede dirigir un movimiento conservador en Estados Unidos”, declaró en febrero de este año el Senador de Nebraska, Ben Sasse.

Aún más siguieron después de Sasse.

Políticos como James K. Glassman, ex Subsecretario de Estado, Robert D. Blackwill, ex jefe de asesores de Irak en Seguridad Nacional, y el Subsecretario de Comercio de George W. Bush, Frank Lavin, junto con otros 100 republicanos, firmaron una carta diciendo que no apoyarían a Trump si este ganara la candidatura en las primarias.

Aunque Trump continuaba perdiendo partidarios, como Mitt Romney y Rosario Marin, Tesorera de Bush, no fue hasta la Convención Nacional Republicana, que el rechazo de un buen número de líderes del Partido se sumaría en su contra.

“Estoy más que convencido en mi creencia de que Trump es un sociópata, sin consciencia o sentido de culpa, pena o remordimiento”, declaró el ex Senador de New Hampshire, Gordon J. Humphrey, unos días después de que Trump atacara a la familia musulmana cuyo hijo murió durante su servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Ahora, a más de un año de haber anunciado su candidatura y de numerosas declaraciones incendiarias, Trump cuenta con el rechazo de 110 líderes del Partido Republicano.

El mes que viene serán las votaciones anticipadas y los debates.

Pese a los esfuerzos de Kellyanne Conway y el resto del equipo de Donald Trump, el rechazo de su propio partido se suma a encuestas que lo colocan debajo de su rival Hillary Clinton, así como a predicciones de republicanos y expertos que consideran que quizá es demasiado tarde para el magnate neoyorquino.

Fuente: www.zocalo.com.mx