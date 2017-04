Pide AMLO no cambiar el voto por migajas

Luego de emitir su voto, en una casilla ubicada sobre Insurgentes Sur, en la delegación Coyoacán, el presidente nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, pidió a la gente salir a las urnas sin miedo a ejercer su derecho.

“Que no haya violencia, no es la vía la violencia, la vía es la participación ciudadana pacífica para lograr una verdadera transformación, un cambio, yo espero que la gente participe que no haya miedo, que no haya temor, que todos los ciudadanos participemos”, fueron algunas de sus palabras tras participar en la elección.

López Obrador acudió a su casilla minutos antes de las 9:00 horas, acompañado de sus hijos.

Al salir de la casilla fue entrevistado, donde pidió “que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia, pero que no se cambie el voto por migajas”.

Fuente: Sdpnoticias.com