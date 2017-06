Perro le hace dueto a Michael Jackson (VIDEO)

México.- En un video que se ha hecho viral en las redes sociales, un perro aulla “a ritmo” de la canción Will you be there de Michael Jackson.

En el video se observa como el perro está junto con su dueña en un auto y cuando comienza a sonar la canción del Rey del Pop, la mascota “canta” muy alto.

La mujer también canta y se ríe mientras el perro sigue haciéndole dueto a Michael Jackson.