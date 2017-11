Perro de Chris Evans ‘canta’ con su peluche y enternece las redes

Dodger aullaba cuando su juguete, un león de felpa, reproducía la famosa canción ‘The Lion Sleeps Tonight’, de The Tokens.

EU-.El tierno momento hizo reír tanto al actor, reconocido por interpretar al Capitán América, como a su acompañante.

En su perfil de Twitter, el artista compartió un video de la anécdota, y explicó que el peluche “canta” cuando le presionan una pata.

Evans también dijo que su perro “ama” al juguete y lo “lleva a todas partes”.

This is Dodger’s stuffed lion. He loves it. He brings it everywhere. If you press it’s paw, it sings. Today, Dodger decided to join in. pic.twitter.com/CuH53VNVtF

— Chris Evans (@ChrisEvans) November 7, 2017