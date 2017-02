Perro contradice a su dueña y enamora a miles en Youtube (VIDEO)

VIRAL.- Muchas personas están muy seguras que los perros tienen una gran conexión con los humanos, lo que los lleva a tener un parecido con las reacciones que una persona tiene. Tal es el caso de este perro que se ha vuelto un viral en Youtube gracias a su tierna mirada y curiosa manera de “revelarse”.

El can muy quieto frente a la cámara no quiere hacer lo que su dueña le dice. Él la mira pese a que ella le repite que haga “wof”, pero el animal no quiere hacerlo y prefiere responderle de una manea inusual a su humana.

Con un pequeño quejido le demuestra a su dueña que no está dispuesto a hacer lo que ella le pide. Su enojo sube hasta que su “quejido” sigue creciendo pese a que ella insiste en que ladre.

El golden retriever se resiste a ladrar y en todo el tiempo se niega a responder a su dueña, gracias a esa rebeldía el clip tiene más de 29 mil reproducciones.