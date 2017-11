Perdonan dos multas del grito ‘¡Eeh, put…!’

- in Deportes

Sin embargo, se advirtió que si la expresión vuelve a repetirse se tomarán medidas más drásticas

MÉXICO.- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidió admitir dos recursos de apelación interpuestos por la Femexfut en aras de condonar dos sanciones económicas por meras amonestaciones. Esto luego de que el organismo concluyera que el grito de “¡Eeh, puto!”, por el cual se recibieron las multas, “no tenía la intención de la intención ofender o discriminar a una persona en concreto”.

“El TAS ha llegado a la conclusión de que la intención de los seguidores mexicanos no era ofender o discriminar a una persona en concreto. Sin embargo, incluso si esas expresiones y palabras no fueron utilizadas con la intención de discriminar u ofender a alguno de los jugadores a las que estaban dirigidas, las mismas pueden ser consideradas discriminatorias u ofensivas por su propia naturaleza y, por lo tanto, no deben ser toleradas en los estadios de futbol”, se lee en un comunicado difundido por el Tribunal.

De modo que la entidad decretó la derogación de los castigos ocurridos en los encuentros ante El Salvador, del 13 de noviembre de 2015; y frente a Canadá, del 29 de marzo de 2016, ya que fueron las primeras veces que el acto ocurrió y, por ende, no se podía prevenir. En consecuencia, el TAS optó por amonestar a la Femexfut, no sin antes advertir que, “en caso de que una conducta similar vuelva a repetirse en el futuro, sanciones más severas deberían ser impuestas, de conformidad con el CDF (Comisión Disciplinaria de la FIFA)”.

“En consecuencia, y teniendo en cuenta que la descripción de la conducta prohibida prevista en el Código Disciplinario de la FIFA (CDF) únicamente requiere el uso de ‘palabras ofensivas’, siendo irrelevante la intención de los que ofenden y si las personas a las que se dirigen los cánticos se sienten ofendidas o no, el TAS determina que el cántico gritado por los seguidores mexicanos debe ser considerado como ‘conducta impropia’ de los espectadores, conforme al artículo 67 del CDF y, por lo tanto, la FMF es considerada responsable de esta conducta”, concluye la misiva.

