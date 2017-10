- in Nacional

By canal44

Perdió un pie en el 19-S… pero no las ganas de salir adelante

Paco es uno de los sobrevivientes del edificio colapsado Álvaro Obregón 286 donde han sido rescatadas 47 personas sin vida

México.- Paco, uno de los sobrevivientes del edificio Álvaro Obregón 286, que colapsó tras el sismo del pasado 19 de septiembre, mostró que la habilidad y el deseo de supervivencia te impulsan a luchar contra todo para lograr salir avante de cualquier situación.

“No sé de dónde saqué la fuerza y los empujé”, recuerda Paco quien perdió un pie luego de que le cayeran unos muebles encima, cuando intentaba escapar del edificio tras del sismo, él junto con otros de sus compañeros de trabajo intentaban escapar por la escalera de emergencia.

Ese mismo día, su compañero de trabajo Mauricio Enríquez saltó del edificio al inmueble de a un lado con una bebé de cuatro meses en brazos, la hija de sus directores Nico y Gwen.

Gwen, la bebé, Nico, Mauricio y Paco quedaron suspendidos en la escalera de emergencia, el único punto de Álvaro Obregón 286 que no colapsó.

Estábamos en el sexto piso y hasta abajo la escalera se empezó a doblar, entonces quedamos como chuecos, pero no se cayó (…) Me acuerdo de la cara de Gwen y Romine, de cómo le pusieron un torniquete a Paco para que no se desangrara”, comentó Mauricio.

El grupo se aferró a la escalera de emergencias durante unos minutos, hasta que un fuerte olor a gas, los obligó a saltar al edificio de a un lado, para poner a salvo sus vidas.

Le digo a Gwen que me pasé a la bebé, me la da y salto, luego la pongo en el piso y como pudimos pasamos a Paco, luego poco a poco empezaron a pasar todos los demás”, narró Mauricio.

En ese momento, Gwen salta, pero se fractura los talones y se lastima la columna, un amigo tuvo que bajarla en su espalda. Yo traía a la bebé y otros traían a Paco; lo que hicimos fue bajar y cruzamos hacia el camellón”, recordó Mauricio.

Ante la adversidad Paco dice que aún le queda mucho por hacer, “perdí un pie, me tocó, pero buscaré la forma de salir adelante con una prótesis para estar más cómodo y seguir”, aseguró.

Fuente: Excelsior.com.mx