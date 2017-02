Pequeña de 7 años pide trabajo a Google y el CEO le responde

ESTADOS UNIDOS.- Chloe Bridgewater es una niña de siete años proveniente de Inglaterra como cualquier otra y cuenta con especial interés por la robótica y las computadoras, por lo que decidió enviar a Google nada menos que una solicitud de trabajo por sugerencia de su padre, aunque terminaría encontrando una respuesta inesperada para muchos.

La carta enviada por Chloe estaba dirigida al “jefe de Google”, y el padre de la menor, Andy Brigewater, mostró su tierno contenido al portal web Business Insider. La misiva decía lo siguiente:

“Querido jefe de Google

Mi nombre es Chloe. Cuando sea más grande me gustaría trabajar en Google. Yo también quiero trabajar en una fábrica de chocolate y hacer natación en los Juegos Olímpicos, yo voy a nadar los sábados y martes. Mi papá dijo que podía sentarme en puf y manejar karts si tengo un trabajo en Google.

Me gustan las computadoras también y tengo una tablet con juegos. Mi papá me dio un juego donde yo muevo un robot de arriba abajo por cuadrados. Él dice que sería bueno para mí aprender sobre computadoras.

Mi papá dice que me dará una computadora un día. Tengo siete años y mis profesores le han dicho a mi mamá y papá que soy muy buena en clase y que soy muy buena en mi deletreo, leyendo y en las sumas.

Mi papá me dijo que si continúo siendo buena y aprendiendo, un día seré capaz de tener un trabajo en Google. Mi hermana Hollie es también muy inteligente, pero le gustan las muñecas. Ella tiene cinco años.

Mi papá me dijo que le enviará una solicitud para tener un trabajo en Google. No sé realmente cómo es una de estas, pero él dijo que una carta servirá por ahora. Gracias por leer mi carta, yo solo he enviado otra antes y fue para papá en Navidad. Adiós.

Chloe Bridgewater, siete años”