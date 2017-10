Pepe Aguilar, inconforme porque solo le dan publicidad a su vida privada y no a su música

El cantante se reunió con la prensa horas antes de su presentación en Aguascalientes.

México.- Pepe Aguilar mostró su incomodidad con los medios al señalar que estos le dan más publicidad al problema legal que enfrentó su hijo mayor hace algunos meses en Estados Unidos, que a la carrera artista de su otro hijo.

“Creo que se ha ido completamente al sensacionalismo la prensa de espectáculos, 100 por ciento, y me da mucha pena porque en realidad hay noticias padres, o sea por ejemplo, la noticia de mi hijo mayor era portada y planas primeras de todos los medios, mi (otro) hijo ahora tienen dos nominaciones a los Grammy, reprochó el cantante”.

Aguilar confesó que su papel de artista ante los medios es complicada en esta época, pues basta un siempre desaire para que sea severamente juzgados y tachados de soberbios.

“O sea uno tiene que contestar forzosamente su vida porque si no ¡ah no, pues es un güey engreído porque no contesta!, pero no es pareja la situación, entonces yo creo que así como hay muchos artistas que sí son engreídos y sí se pasan de lanza, yo creo que también así los medios tendrían que revisar su contenido la verdad hay muchísimo, no todo son muertes, cuernos, hijos en la cárcel, güeyes que les pegan, no, hay muchas otras cosas”, finalizó.

Saludos desde las oficinas centrales de Facebook (Instagram, Oculus, Whatsapp, Messenger, etc, etc, etc) 1,000,000 de gracias por todas las atenciones ! Una publicación compartida por Pepe Aguilar (@pepeaguilar_oficial) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 5:17 PDT

Con Información de Sdpnoticias