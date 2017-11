Pentágono ‘pide’ renuncia de Trump en Twitter

La cuenta oficial de Twitter del Pentágono retuiteó y después borró rápidamente una entrada en la que se pedía la dimisión del presidente Donald Trump, informó el portal de noticias políticas The Hill.

EU-.La cuenta del Departamento de Defensa – que cuenta con más de 5.2 millones de seguidores – compartió el jueves una publicación en la que se pedía la renuncia del dirigente así como el fin de la campaña del candidato republicano de Alabama al Senado, Roy Moore, y la renuncia al Congreso del senador demócrata por Minnesota Al Franken.

On the official Department of Defense twitter account right now… pic.twitter.com/46fwYLKBCB

“GOP: Paren de hacer del acoso sexual un asunto político. Es un delito al igual que su hipocresía”, leía la entrada, refiriéndose a las más recientes acusaciones contra Franken al igual que a los señalamientos por conducta sexual inapropiada contra Moore y Trump.

An authorized operator of the @DeptofDefense’s official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense. The operator caught this error and immediately deleted it.

— Dana W. White – DoD (@ChiefPentSpox) November 16, 2017