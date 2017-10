Películas que fueron demandadas por sus espectadores

- in Cine

Después de ver Escuadrón suicida un fan enfureció, determinó demandar a Warner Bros. y lo hizo con argumentos sólidos que es probable prosperen en la corte.

Para muchas personas la acción emprendida por el fan es descabellada y carente de sustento lógico jurídico, pero esta no es la primera vez que alguien lleva a juicio a una cinta, o mejor dicho, al estudio responsable de su realización o a la compañía encargada de su distribución.

Abajo verás 9 casos de personas, empresas y hasta gobiernos que sintieron vulnerada su esfera jurídica y optaron por someter a criterio de un juez su molestia.

1. ¿Qué pasó ayer? Parte II (The Hangover Part II, 2011)

El artista que diseñó el tatuaje facial de Mike Tyson demandó a la cinta porque en ella el actor Ed Helms lo porta sin que el estudio hubiese pedido autorización. Como resultado, la versión casera de la película lució cambios al diseño hechos digitalmente.

2. Frozen: Una aventura congelada (Frozen, 2013)

Una autora de nombre Isabella Tanikumi demandó a Disney por plagio, bajo el argumento de que el estudio estructuró la película basándose en su vida. Quizá no sabía que la cinta en realidad está inspirada en La reina de las nieves de Hans Christian Andersen.

3. Disney/ Pixar

La empresa noruega Luxo demandó a los creadores de Toy Story porque utilizaron uno de sus diseños de lámpara como mascota oficial de Pixar. El caso culminó en convenio entre las partes.

4. El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street, 2013)

El personaje Nicky “Rugrat” Koskoff, interpretado por P. J. Byrne, estuvo basado en Andrew Greene, quien interpuso acción legal por la manera humillante en que la película aprovechó la caracterización del actor.

5. Avatar (Avatar, 2009)

Todos estaremos de acuerdo con que la película de James Cameron, a nivel trama, solo es una modernización de Pocahontas. No obstante, la producción fue objeto de múltiples demandas de personas cuyos argumentos giraron en torno al plagio de ideas.

6. Borat: El segundo mejor reportero del glorioso país Kazajistán viaja a América (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, 2006)

Varias personas que aparecieron en la película la demandaron, pero quienes más eco generaron fueron los jóvenes que consumen bebidas alcohólicas y hacen comentarios racistas y sexistas a cuadro. Argumentaron que la producción los obligó a beber y que desconocían el alto perfil de la cinta.

7. Drive: El escape (Drive, 2011)

Una mujer creyó que la cinta protagonizada por Ryan Gosling sería similar a cualquier entrega de Rápidos y furiosos, pero al ver que en realidad era una propuesta arthouse, demandó aludiendo sentirse engañada y añadió que el filme denigraba la fe judía.

8. Batman: El caballero de la noche (The Dark Knight, 2008)

El gobierno de Batman, Turquía demandó a Warner Bros. bajo el argumento de que el estudio lucraba con el nombre de la ciudad y que el impacto de las cintas del Murciélago afectaba la estabilidad mental de su población.

9. Asesinos por naturaleza (Natural Born Killers, 1994)

Una pareja asaltó una tienda de conveniencia y disparó al encargado, quien murió minutos después. Cuando fueron detenidos, los delincuentes afirmaron haberse inspirado en la película de Oliver Stone, por lo que la familia de la víctima decidió emprender acción legal contra esta porque incitaba a la violencia.

