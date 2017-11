Peleador MMA sufre infarto en pleno combate

Los médicos tuvieron que practicarle una resucitación cardiopulmonar.

México.- Momentos de dramatismo se vivieron en una pelea de artes marciales mixtas luego de que un peleador cayera a la lona tras sufrir un infarto.

Lo anterior ocurrió durante el combate preliminar del LFA 26, ahí CJ Hancock recibió una serie de poderosos impactos de Charlie Ontiveros, por lo que el primero cayó fulminado causando angustia en los presentes.

Sin embargo, la oportuna intervención del réferi permitió que las asistencias médicas atendieran de inmediato a CJ. Incluso el propio peleador narró en redes sociales el episodio, donde aseguró que no podrá volver a desempeñar su actividad profesional.

“Bueno, he muerto esta noche en la jaula…. estoy bien. Gracias a todos. Mi corazón se detuvo, y tuve insuficiencia renal, me hicieron resucitación cardiopulmonar, me dieron el desfibrilador dos veces y me trajeron de vuelta. El doctor dice que no debería pelear otra vez…. estoy roto, supongo que seré un entrenador de ahora en adelante…. todavía planeo competir en jiu jitsu brasileño cuando me ponga mejor.