Pedrito Sola acepta abiertamente ser gay

Pedro Sola, quien ha estado en el programa ‘Ventaneando’ desde hace 20 años, Sola decidió hablar sobre su preferencia sexual en entrevista para Diario Basta!.

Cuando fue cuestionado sobre su sexualidad, el conductor muy amable respondio, ” Yo respeto a la gente, si la gente es gay y lo quiere contar, pues que lo cuente, yo una vez lo acepte y bueno si no lo he contado abiertamente tal cual, es porque he entendido que el chisme del gay, es un chismazo, porque todo el mundo hace especulaciones si eres o no “

Asímismo dejó en claro, que no tiene problema con sus preferencias sexuales, “Yo no tengo problemas en decir que soy gay…hace mucho tiempo alguien me preguntó que si ya había salido del clóset y le respondí, que nunca había estado porque nunca he vivido en el clóset, como bien lo dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta”.

Por último, el conductor reveló que desde muy pequeño se dio cuenta que era diferente a los demás, “Desde mi infancia sé que he sido así y sigo siendo así a mis 69 años”.