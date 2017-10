Paty Navidad habla sobre la prostitución en Televisa

La actriz y cantante aseguró que por lo menos ella nunca ha figurado en el supuesto “catálogo de prostitución”.

CDMX.- Luego de que Kate del Castillo asegurara en su documental de Netflix que Televisa ofrece a sus actrices como prostitutas para hombres poderosos y ejecutivos de la empresa, una de sus despampanantes figuras reveló la verdad.

Y es que Paty Navidad dejó en claro que eso es mentira o por lo menos reveló que ella jamás se ha tenido que prostituir para lograr figurar en la televisora de San Ángel.

“Desconozco ese tema, te puede hablar quien lo haya vivido, yo no te puedo hablar de ello porque no lo viví, yo estoy agradecida con Televisa, siempre me abrió las puertas desde que llegué a estudiar al CEA, ahí me preparé, ahí he hecho toda mi carrera y nunca me he prostituido y bendito Dios puedo entrar con la frente en alto, lo que me he ganado ha sido con base a mi trabajo y yo creo que igual que yo está la mayoría, no sé, yo nada más te puedo hablar por mí”, reveló a los medios.

Bellísimo día y semana para todos, a cuidarnos del frío que ya empiezan a bajar las temperaturas en la Ciudad De México ☺️🌹 Los quierooo!!! ❤️ A post shared by Patricia Navidad (@patricianavidad) on Oct 17, 2017 at 12:24pm PDT

Fuente: La verdad Noticias