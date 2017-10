Paty Navidad confirma su estado de salud

A causa del estrés la actriz y cantante Paty Navidad, fue sometida a un tratamiento para deshacerse de un tumor en el cerebro, específicamente en la hipófisis, el padecimiento de origen hormonal provocó que la actriz estuviera en tratamiento durante cinco años.

México.- Sin embargo actualmente Navidad se encuentra a salvo, pues se ha eliminado el tumor de su cerebro por lo que se encuentra libre de cualquier tipo de medicación.

La actriz declaró que fue precisamente mientras filmaba la telenovela Por Ella Soy Eva, empezó a ser sometida a altos niveles de estrés: “Ese tumor se formó precisamente por estrés, que me llevaron a una situación límite, hace tres semanas apenas, estoy sin medicamento, bendito Dios ya no hay ningún tumor, ya no tengo nada, ya estoy dada de alta por mis médicos”, declaró la sinaloense para Grupo Imagen.

Gracias a la mejoría en su salud, la actriz ha comenzado a recuperar su figura, ya que el medicamento que consumía por el tratamiento le provocaba que retuviera líquidos y subiera de peso, lo cual desató por redes sociales una ola de críticas por supuestas cirugías estéticas.

“Dicen que me operé quién sabe cuantas cosas de la cara y el cuerpo, no sé a qué hora, además eso se nota, yo creo ustedes me conocen y mis fans también que me siguen continuamente y saben que no he parado, no estoy en contra de las cirugías estéticas”.

Para finalizar la actriz afirmó no estar en contra de las cirugías estéticas incluso mencionó que de ser necesario se sometería a alguna, lo cual no cree necesitar por el momento.

La mexicana agregó que sus cirugías han sido internas y con el afán de una mejora continua.

