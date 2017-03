Pasos para recuperar el sexo en tu matrimonio

No te sientas culpable si no puedes recordar la última vez que tú y tu pareja tuvieron relaciones sexuales; los matrimonios sin sexo se han convertido en algo casi endémico en la actualidad. De acuerdo al científico de datos Seth Stephens-Davidowitz, la queja más googleada sobre matrimonios es “matrimonios sin sexo”, y sólo toma un segundo para toparse con algún foro de ayuda, como Dead Bedroom board en Reddit.

Pero las parejas en matrimonios sin sexo no tienen porque sufrir en silencio. Abajo, algunos psicólogos y terapeutas sexuales comparten sus mejores consejos para volver a prender la llama de la pasión.

1. Primero trabajen en sus problemas maritales

Nada mata más el deseo sexual que problemas maritales sin resolver. Si existen problemas emocionales entre la pareja, abórdenlos, dice Chris Maxwell Rose, educador sexual y creador del Pleasure Mechanics, unos cursos sexuales en línea.

“Practiquen la honestidad brutal y el perdón afuera de la habitación”, asegura. “Tomen un paseo o manejen por la calle y dejen salir toda su carga emocional que ha estado bloqueando su camino. Después, hagan una promesa de que lo superarán juntos”.

2. Acepten que hay un problema en el cuarto

La intervención más efectiva en una relación sin sexo es sorprendentemente la más fácil: la pareja tiene que aceptar que existe un problema y expresar su deseo por reconectarse sexualmente, dice Kimberly Resnick Anderson, sexóloga de Los Ángeles, California.

“Teniendo una conversación honesta puede rápidamente desaparecer al elefante en la habitación”, asegura. “Honrar el valor del sexo en una relación es el primer paso adelante para reconectarse. Lo crean o no, existen parejas que no han tenido sexo en años y saliendo de mi consultorio desde la primera vez, se dirigen a su cuarto a tener relaciones”.

3. Pasen unas horas a la semana tocándose

El sexo no será siempre espontáneo. Para hacer que las cosas comiencen de nuevo, agenden dos momentos a la semana para tocarse. Piénsenlo como un juego de adultos para darse besos, dice Gracie Landes, terapeuta de Nueva York.

“Enfóquense en sus propias sensaciones cuando estén tocando a la otra persona, después agreguen más tocamientos entre sí y al final vienen las relaciones sexuales”, dice Landes. “Pero sólo hay que llegar al último paso cuando los dos se sientan listos, cómodos y en confianza”.

4. Usen la memoria como ventaja

Va a tomar un tiempo para ponerse en los ánimos. Para llegar ahí, la sexóloga de Nueva York Megan Fleming recomienda recordar una experiencia muy hot del pasado.

“Reprodúzcanlo en la mente, como si vieran una película”, sugiere. “Tienen que dejarse reconectar con las sensaciones de la experiencia, incorporando los cinco sentidos. Es importante darse cuenta que ustedes tienen el poder de calentarse mucho antes de que la pareja entre a la habitación”.

5. Lean literatura erótica o vean porno en pareja

Al sexo le ayuda mantener una imaginación activa, pero si tu pareja o tú batallan para mantenerse encendidos, siempre es bueno buscar fuentes, dice Ian Kerner, terapeuta sexual y autor del libro She Comes First: The Thinking Man’s Guide to Pleasuring a Woman.

“Muchas de las parejas con las que trabajo se sorprenden de lo sexy que puede ser leer literatura erótica juntas”, dice. “Otros prefieren ver porno y que los dedos hagan el trabajo”.

La literatura erótica que recomienda Kerner incluye cosas old school como Emmanuelle de Emmanuelle Arsan, Story of O de Pauline Reage o Delta Venus de Anais Nin. Si eres más una persona visual, podrían checar el porno ético y amistoso de mujeres.

6. Averigüen lo que desea la pareja y dénselo

Puede ser que lo que los excitaba haya cambiado con el tiempo. Olvídense de andar adivinando y discutan sus intereses sexuales, dice Keeley Rankin, terapeuta sexual en San Francisco, California.

“Los gustos sexuales pueden cambiar a lo largo de los años y es bueno preguntar de vez en cuando ‘¿qué quieres en el sexo?’. Una vez que lo descubres, averigua cómo darlo”, asegura. “Si tu pareja quiere algo con lo que no estás familiarizado, déjala que te instruya”.

7. Desarrollen nuevos “menús sexuales” juntos

Imagínense su vida sexual de esta manera: justo como hay diferentes grupos de alimentos para hacer la pirámide alimenticia, existe una cantidad innumerable de posiciones sexuales y juegos para mantener la vida sexual fresca y saludable. Lean el Kama Sutra, busquen posiciones sexuales en línea, hagan lo que sea necesario para emocionarse con el sexo nuevamente, dice Kerner.

“Por lo regular les pido a las parejas que vengan con menús que enfatizan ciertas cosas: conexión emocional y hacer el amor, por ejemplo, o menús de fantasía que estimulan la imaginación”, dice. “Y si andan a las carreras, pongan el ‘rapidín’ de regreso en el menú, lo que sea necesario”.