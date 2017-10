Pasajero demanda a aerolínea después que otro hombre lo orinara

Daniel Card demandó a la aerolínea United y alegó negligencia e incumplimiento de contrato al permitir que su compañero de asiento abordara ebrio el avión.

Estados Unidos.- Un pasajero demandó a la Aerolínea United luego que su compañero de asiento, en estado de ebriedad, lo orinó antes del despegue del avión, en vuelo de California a Nueva Jersey, y tuvo que viajar mojado durante todo el trayecto.

Daniel Card presentó la demanda en la Corte Superior de Nueva Jersey, en la que alegó negligencia, angustia emocional e incumplimiento de contrato por parte de United por haber permitido abordar el vuelo al hombre a sabiendas de que estaba ebrio.

Card alega que no podía ir a ninguna parte porque el vuelo estaba por despegar y cuando alertó a los asistentes de vuelo sobre su situación, no le permitieron cambiar de asiento hasta que preguntó repetidas veces, asentó la demanda, de acuerdo con reportes del periódico New York Daily News.

A pesar de los esfuerzos de Card para despertar al hombre intoxicado, la demanda señaló que no lo pudo hacer, y el afectado indicó al diario que “no hay manera de que (el personal de la aerolínea) no supieran que estaba ebrio”.

Card le contó a su padre vía telefónica lo que sucedía durante el vuelo y su padre llamó a la policía, la cual esperó el aterrizaje del avión en el aeropuerto de Newark, en Nueva Yersey, para investigar el suceso.

Theresa Card, madre de Daniel, le dijo al Daily News que la aerolínea ofreció reembolsar a su hijo el costo de limpiar su ropa y darle un cupón a la familia para cubrir un futuro vuelo.

La demanda presentada el pasado 11 de octubre busca daños compensatorios, sin que se especifique una cantidad, sin que la línea aérea se haya pronunciado al respecto.

Con Información de Excelsior