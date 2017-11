Para usuarios en la redes este disfraz es el mejor del año

Una persona que se disfrazó del adorable perezoso que sale en la película ‘Zootopia’ de Disney en Halloween se convirtió en viral en las redes sociales y fue considero como el mejor de los últimos tiempos

Y el premio al disfraz del año es para…

And costume of the year goes to pic.twitter.com/IPvAdDY0UP

— B G L 🍌 T G R (@BagelTiger) 1 de noviembre de 2017