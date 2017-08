Papiro que hace referencia a que Jesús se casó sería falso

- in Ciencia

BOSTON.- Una investigadora de la Universidad Harvard causó revuelo cuando dio a conocer un pequeño fragmento de papiro en el que dijo se hacía referencia a que Jesús estuvo casado. Ahora, la misma experta indica que posiblemente se trate de un documento falsificado.

En el 2012, la profesora Karen King, de la Escuela de Teología de Harvard, presentó el fragmento de papiro en Roma en el 2012. Este, escrito en copto (la última etapa del idioma egipcio antiguo), incluye la frase “Jesús les dijo: mi esposa”.

Desde el principio generó controversia y debate entre los expertos. Casi de inmediato fueron planteadas dudas sobre la autenticidad del documento.

Ahora, King dijo que es más que probable que ese fragmento se trate de una falsificación moderna. Ella mencionó un artículo de investigación publicado la semana pasada en el sitio digital de la revista “The Atlantic” en el que se exponen dudas sobre el dueño del papiro, el empresario Walter Fritz de Florida.

“The Atlantic” fue además la primera publicación en informar que la profesora admite la posibilidad de que el papiro sea falso.

“Si me preguntan hoy hacia qué dirección me estoy inclinando más —de que se trate de un texto antiguo o una falsificación moderna—, con base en esta nueva evidencia me inclino hacia una falsificación moderna”, dijo King a la agencia AP.

“The Atlantic” advirtió incongruencias en la historia de Fritz sobre cómo adquirió el papiro y en un documento que él le entregó a King supuestamente para autentificarlo.

“Esta evidencia sí representa una diferencia a la hora de juzgar si fue o no una falsificación, y empuja a la evidencia hacia que es una falsificación”, señaló King.

Fue imposible encontrar un número telefónico válido para establecer comunicación con Fritz. En un correo electrónico enviado a la agencia AP, Fritz incluyó una carta que él mandó a “The Atlantic” en la que niega haber falsificado, alterado o manipulado el papiro o su inscripción.

Mark Goodacre, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Duke, dijo que las dudas se suscitaron a las horas de que King presentó el fragmento en una conferencia en Roma.

“Si alguien muestra algo así a personas que dedican toda su vida a estas cosas, muchas de ellas podían haber dicho de inmediato que había algo sospechoso”, señaló Goodacre.

Dijo que le da crédito a King por tener “mucho valor” para reconocer que probablemente fue engañada.

