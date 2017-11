Pánico en Londres; taxista arrolla a peatones

Londres ha estado en alerta luego de una serie de incidentes relacionados con vehículos este año.

Londres.- Cuatro personas resultaron heridas, una de ellas en estado grave, luego de que un taxi se subió a la banqueta en Londres.

El incidente, en Southampton Street, Covent Garden, no se ha relacionado con un acto terrorista, según un tuit de la policía.

Police on scene at Covent Garden dealing with serious injury accident involving a taxi. Not Terror related. Further updates will follow.

— MPS Westminster (@MPSWestminster) 1 de noviembre de 2017