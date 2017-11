PAN, PRD y Morena se “clavaron” la ayuda del sismo: PRI

- in Nacional

Recursos para auxiliar ante sismos no han sido entregados, acusa Enrique Ochoa

Ciudad de México.- El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó ayer que el PAN, el PRD y Morena “ya se clavaron la lana” de octubre y ahora se van a “clavar” la de noviembre.

En un comunicado, señaló que en vez dar el recurso para la reconstrucción por los sismos, esos partidos decidieron llevárselo a sus bolsillos.

“Están a punto de embolsarse el dinero del pueblo de México. Serían más de 63 millones de pesos que llegarían a las cuentas de Morena. En el mismo sentido, el PAN se clavaría más de 126 millones de pesos y el PRD, cerca de 76 millones de pesos, correspondientes a octubre y noviembre, que deberían destinarse a la reconstrucción. ¿Qué esperan para cumplir su palabra?”, dijo.

Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI.

En un comunicado, Ochoa Reza afirmó que Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, presidentes de Morena, PAN y PRD, respectivamente, son unos mentirosos y unos simuladores.

“Es una incongruencia que en el mismo Frente, el Partido Movimiento Ciudadano sí ha renunciado a los recursos del INE, mientras el PAN y el PRD no lo han hecho. Hay que recordar que los tres partidos hicieron el mismo compromiso en un video en redes sociales y ante los medios de comunicación.

“Ricardo Anaya transfirió 50 millones de la cuenta del PAN hacia otra cuenta privada, postergando reticentemente la entrega de esos recursos hasta el primer trimestre de 2018. Recurrentemente, Anaya se sale por la tangente inventando cortinas de humo para no entregar el dinero.

Ricardo Anaya, líder nacional del PAN.

“De hecho, el manejo de los 50 millones de pesos depositados en cuentas privadas es obscuro. ¿Quién se quedará con los intereses que producen esos recursos? ¿Quién tiene derecho a firmar sobre el dinero que proviene del pueblo de México? Todos sabemos que a Ricardo Anaya le gusta hacer ‘cochinitos’”, afirmó Ochoa Reza.

Según el presidente del PRI, Alejandra Barrales dijo que despidió gente, pero no ha registrado ninguna aportación del PRD a la emergencia o a la reconstrucción.

“Tampoco ha renunciado al financiamiento público. Y Andrés Manuel López Obrador no solamente no ha cumplido con lo ofrecido de renunciar a 100% del financiamiento público, sino que ha simulado el reparto de bienes, ocultando en un supuesto ‘comité de cuates’ que a la fecha no ha informado a la opinión pública dato alguno sobre el manejo del dinero o el apoyo en especie que dicen haber ofrecido a los damnificados”, cuestionó el presidente del PRI.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: archivo El Universal.

“La emergencia les pasó de noche. Nosotros en el PRI les enviamos oportunamente las cartas con el formato de renuncia ante el INE, para que pudieran ceder los recursos públicos a la reconstrucción, de acuerdo con la ley electoral. El apego que sienten hacia los recursos públicos puede más que la generosidad hacia las personas en desgracia”, indicó.

Enrique Ochoa Reza afirmó que aún hay tiempo para que Morena, el PAN y el PRD renuncien al financiamiento público y apoyen el proceso de reconstrucción que está en marcha.

“Han transcurrido 40 días desde el lamentable suceso. Aún podrían renunciar al financiamiento público correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de este año. Urge que lo hagan. Esto pudiera representar un monto cercano a los 266 millones de pesos, sumando los recursos de estos tres partidos”, señaló.

Enrique Ochoa Reza. Foto: El Universal

Mentiras del tricolor, revira AN. El PAN respondió por la noche a Ochoa Reza, y reiteró su determinación para participar en las labores de reconstrucción y apoyo a los damnificados por los sismos del pasado mes de septiembre.

En un comunicado, indicó que insisten que el monto total que se devolverá para este fin, dentro del primer trimestre de 2018, será de 200 millones de pesos del financiamiento público que como partido le corresponde.

“Desde el 28 de septiembre, por instrucción de la Comisión Permanente del PAN, se abrió la cuenta concentradora 0110997471 de BBVA Bancomer, en la que se depositaron los primeros 50 millones de pesos, provenientes de un profundo plan de austeridad al interior del partido”, informó.

Foto: El Universal

Condenó “las mentiras” del PRI y Ochoa, para polarizar y rechazó lucrar con el dolor del pueblo de México “y tratar de engañarlo con fines políticos”.

Fuente: Debate