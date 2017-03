Paige rompe el silencio tras aparecer desnuda en internet por hackeo

Luego de que circularan fotografías y videos donde Paige, aparece desnuda y teniendo relaciones sexuales con su ex pareja, la bella luchadora habló por primera vez y aceptó haber cometido un “gran error”.

A través de su cuenta de Twitter, la Diva de la WWE confesó que tuvo miedo de perder a su pareja, Alberto ‘El Patrón’, no obstante, el luchador mexicano reaccionó de la mejor manera y le demostró su apoyo incondicional.

Asimismo, reveló que llegó a pensar en lastimarse físicamente tras la presión que existió hacia ella en redes sociales, ya que los usuarios no dejaban de atacarla.

Aquí te dejamos la carta publicada en su cuenta de Twitter:

“Cometí un gran error. Enorme. Deposité mi confianza en las manos de alguien que se aprovechó de una joven hace algunos años. Fue mi error y siempre aceptaré la responsabilidad. Pero lo más difícil fue pensar “mi esposo me va a dejar”, “mi familia me rechazará”, pero me siento bendecida de tener una familia y un esposo que está a mi lado porque sabe quién soy.

Ellos saben que no soy una mala persona… Porque como dice mi esposo: ‘Quizá sientas que el diablo te está lanzando una tormenta, pero sólo recuerda, tú eres la tormenta’. Y tiene razón. Pero somos humanos. desafortunadamente las personas no ven en ese sentido cuando están detrás de un teclado. No piensan que tenemos sentimientos o piensan que no sufrimos.

No sólo fui víctima de una humillación viral, también de bullying cibernético. Hubo días en los que quería hacerme daño físicamente. No sólo por lo que millones de personas estaban diciendo sobre mí, sino porque mi familia y mi esposo estaban sufriendo del mismo destino de internet por culpa de mi error.

Esto hizo que Alberto y yo pensaramos cómo personas que no son tan fuertes mentalmente como nosotros puede superarlo. ¿Cuántas personas han sufrido por el internet y los cobardes detrás del teclado. ¿O cuántos hombres y mujeres han caído en las mismas trampas como yo y cometido esos errores?”

Es por eso que tomamos esta negatividad para convertirla en algo positivo. Queremos traer a esas personas a la justicia y también terminar con los que son trolls, con la falta de un mejor término”.