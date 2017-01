“Pactó en lo oscurito con Trump”: AMLO dice a EPN

México.- Andrés Manuel López Obrador reprobó que el presidente Enrique Peña Nieto haya pactado “en lo oscurito” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump dejar de hablar públicamente de la construcción del muro fronterizo.

Dijo que es un error garrafal que el mandatario federal admitiera haber acordado ya no abordar ante la opinión pública el tema así como la persecución de inmigrantes.

“No me puedo quedar callado ante el inmovilismo de Peña, (…) Hoy anuncia que se va a quedar callado. Eso no se puede aceptar. Vamos a seguir actuando con respeto a quien respeta a México, pero no vamos a ser comparsa, vamos a ir a Estados Unidos a crear un frente cívico en defensa de los migrantes”, indicó en un mitin en el Estado de México.

Posteriormente, en entrevista expresó: “Imagínense lo que es un acuerdo para no tratar el tema del muro y de la persecución de migrantes, es un acuerdo en lo oscurito, es la ignominia”.

Para el líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), “no se puede transigir cuando se trata de principios, cuando está de por medio la dignidad de nuestro pueblo. No es posible que Peña Nieto informe, en un boletín, que habló con Donald Trump para ya no tratar públicamente el tema del muro y de la persecución de los mexicanos en Estados Unidos, eso es una claudicación”.

En este sentido dijo esperar “que Peña rectificara y espero que con nuestro movimiento logremos que Trump entre en razón. Lo de hoy huele mal, es lamentable que haya pasado eso, es un acuerdo en lo oscurito, es la ignominia”.

