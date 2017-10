Paco Fuentes se siente ‘humillado’; tiene dudas sobre su futuro profesional

- in Espectáculos

By canal44

El demandante expresó temer volver a su trabajo de entrevistar a famosos.

Estados Unidos.- Paco Fuentes, el reportero que fue agredido por Eduardo Yáñez en una alfombra roja de Los Ángeles, expresó sentirse ‘humillado’ y con dudas sobre su futuro profesional.

“Hoy por hoy me encuentro humillado, preguntándome el futuro de mi carrera, como voy a retomar mi carrera, si es que la seriedad de mi carrera personal va a ser retomada como era antes”, dijo Fuentes.

El reportero de “El gordo y la flaca” habló sobre su experiencia y anunció que entabló una demanda en contra del actor en la que busca daños punitivos por el golpe emocional recibido.

“Esta es principalmente la carga que yo he tenido en estos últimos 10 días, que todos los días me cuestiono cómo voy a regresar, cuál será mi próxima asignación, cómo me va a tomar el próximo artista, qué preguntas voy a realizar, qué temas toco”, dijo.

Con Información de Univisión

Con Información de Univisión