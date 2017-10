- in Ciencia

OMS recomienda no donar sangre tras visitar Brasil

Los turistas que retornen de Brasil deberían abstenerse de donar sangre al menos durante cuatro semanas para evitar la transmisión eventual del virus del Zika, según recomendó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La agencia sanitaria de Naciones Unidas publicó un documento en el que da directrices y recomendaciones para todas las personas que participen en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro en agosto y septiembre próximos.

En el texto se recomienda a todos “los que vuelvan de Brasil o de áreas con circulación local del zika, que no donen sangre al menos durante cuatro semanas tras abandonar esa área”.

Asimismo, la OMS sugiere que las autoridades nacionales y los bancos de sangre establezcan “procedimientos apropiados para reducir el riesgo de transmisión de infecciones causadas por mosquitos a través de las transfusiones”.

Estas nuevas prácticas deberían incluir el denegar las donaciones a las personas con alto riesgo de infección a causa de un viaje internacional, indica el texto.

Específicamente con respecto al zika, la OMS mantiene las recomendaciones hechas hasta la fecha.

La entidad recomienda que las personas que vivan o visiten áreas afectadas se protejan de las picaduras (manga larga, insecticidas, dormir en lugares con aire acondicionado, etc), y que no se visiten áreas deprimidas con condiciones de saneamiento precarias.

Asimismo, se recomienda el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales dado que se ha demostrado el contagio a través del semen de hombres infectados.

A las embarazadas, la OMS les recomienda que no viajen a las zonas afectadas; y a las gestantes con parejas que hayan viajado a áreas donde haya transmisión activa del zika se les sugiere que usen preservativo o se abstengan de mantener relaciones sexuales.

El actual brote surgió a finales del año pasado en Brasil y desde entonces se ha detectado transmisión local del virus en más de 60 países.

Para la OMS, hay evidencia científica de la relación entre el contagio con el virus y el aumento de casos de malformación congénita en recién nacidos, especialmente microcefalia y otros trastornos neurológicos, y problemas auditivos y de visión.

Además, se ha demostrado la causalidad entre el contagio y un aumento de los casos de Síndrome de Guillian-Barré, que causa parálisis muscular y puede afectar a los pulmones.

El documento, recuerda que el mosquito Aedes Aegyti, que transmite el zika, también contagia el dengue y el chikungunya, dos enfermedades que causan regularmente brotes en Brasil.

A pesar de ello, la OMS no recomienda a los viajeros que se inmunicen con la nueva vacuna contra el dengue.

No existe vacuna contra el chikungunya.

Lo que sí que recomienda la OMS es que los viajeros se vacunen contra las enfermedades incluidas en los calendarios regulares de vacunación si es que no están inmunizados: difteria, tos ferina, tétanos, polio, sarampión, hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, rubeola, paperas, gripe, papiloma humano, neumococo y rotavirus.

Con respecto a esta última enfermedad, la entidad recuerda la necesidad de evitar beber agua no embotellada y comer alimentos no cocidos para no contraer dolencias diarreicas.

Adicionalmente, la OMS sugiere que los viajeros se inoculen con las vacunas relacionadas con el contagio de enfermedades en determinadas zonas de riesgo, como la hepatitis A, la hepatitis B, la fiebre tifoidea, la rabia y la fiebre amarilla.

El documento también alerta ante la posibilidad de contraer la malaria, por lo que recomienda que más allá de tomar medidas de protección contra la picada de un mosquito, las personas que visiten zonas de riesgo deberían tomar medicamentos profilácticos.

Finalmente, el documento advierte ante la inseguridad reinante en el país sudamericano y recomienda “usar sólo transporte autorizado, no viajar solo por la noche, evitar áreas dudosas y viajar con un acompañante”.

