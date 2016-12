Oficial toca las partes privadas de una mujer por ‘seguridad’ (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- La estadounidense Angela Rye (37), comentarista de CNN, compartió en Twitter un video que muestra la agresión de la que fue víctima por una guardia del TSA (Administración de Seguridad del Transporte, en inglés). La agresiva oficial levantó el vestido de Rye y tocó sus genitales en lo que era una revisión de rutina en el Aeropuerto de Detroit en Estados Unidos.

Rye pidió a su acompañante que grabara el video para “enviarlo a la TSA y cuestionarlos si efectivamente estas violaciones previenen ataques terroristas”.

La politóloga explicó que ya había pasado los detectores de metal y la máquina de rayos X. “La agente de TSA me dijo que separe mis piernas. Lo curioso es que en el piso habían unas señales para ubicar los pies. Lo que pasó luego fue increíble”.

I asked the police officer to film this so I can send to @TSA. I'm hoping my humiliation will fix the system. #TSAVaginaMonologues pic.twitter.com/lypkkcpZCW

— Angela Rye! (@angela_rye) 16 de diciembre de 2016