OFICIAL: #LadyWuuu deja todo y se retira para siempre

Luego de que Eduardo Arias se viera envuelto en polémica debido a lo mal que le fue en su show y una pelea con su representante, el día de ayer dio a conocer que se retira para siempre de los escenarios.

Esto lo declaró a través de su cuenta de Twitter @LaloAriasWuu, donde agradeció a sus fans, y al mismo tiempo declaró con tristeza que este tiempo mucha gente intentó dañarlo y estafarlo.

Lo ridiculizan en su show y cierra sus redes

Eduardo Arias #LadyWuuu, se hizo famoso tras darse a conocer por un grito de euforia para su agrupación musical favorita, Menudo.

Pero no todo resulta a como lo había esperado, #LadyWuuu se encontraba realizando su show en Veracruz, pero la penosa y triste presentación no resultó como quería.

En el canal de Youtube, comenzó a circular un video en la red dónde muestra la penosa situación de su show en Veracruz.

Por la poca experiencia como animador lo llevó a tener un pésimo resultado, ya que los asistentes al evento no le pusieron atención.

Amigos amigas les comunico que me retiro para siempre gracias a los que me apoyaron y la gente que me odia gracias por dedicarme su tiempo – https://t.co/cGZ4wOV11g

— LadyWuu (@laloariaswuu) 10 de febrero de 2017