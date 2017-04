Obama reaparece en público

Tras unas largas vacaciones, Barack Obama reapareció este lunes luego de que en enero terminó su administración al frente de la presidencia de Estados Unidos.

El exmandatario estuvo en un evento en la Universidad de Chicago, Illinois, donde compartió con los asistentes sus experiencias como presidente, así como sus ideas para el futuro.

En el encuentro, Obama recordó que hace muchos años, cerca de la casa de estudios de Chicago, trabajó “en barrios de gente trabajadora que habían cambiado muy rápido en los años 60, 70, repletos de gente maravillosa, muy orgullosa de su comunidad y que habían logrado ingresar a la clase media, pero que también se preocupaban por el futuro de sus hijos”.

La historia que les contó, dijo, es “porque al final de mi presidencia, ahora que la he completado, me estoy pasando mucho tiempo pensando qué es lo más importante que puedo hacer para mi próximo trabajo, de lo que estoy convencido a pesar de que hay muchos temas que me preocupan el más importante que pueda hacer es ayudar a preparar la próxima generación de liderazgo para que ellos, quienes van a tomar el liderazgo, hagan lo suyo para cambiar el mundo”.

