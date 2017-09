Obama lloró el primer día de Malia en la Universidad

By canal44

El ex presidente de los Estados Unidos expresó sus sentimientos al dejar a su hija en Harvard

ESTADOS UNIDOS.- No cabe duda de que es difícil dejar volar a los hijos, sobre todo el día que se van a a la universidad. En Estados Unidos es aún mayor el duelo, debido a que los hijos se mudan de estado y puede que a veces estén hasta del otro lado del país. Ahora bien, aunque Malia Obama no esté tan lejos de sus padres, debido a que ella se encuentra en Boston y Michelle y Barack en Washington, sí fue un duro momento para los Obama, sobre todo para el ex presidente.

“Para todos los que tenemos hijas, todo sucede demasiado rápido. Dejé a Malia en la universidad, y le comenté a Joe y Bill (Biden) que fue como si me estuvieran haciendo una operación a corazón abierto”, aseguró el ex mandatario durante un evento en Estados Unidos.

Asimismo, confesó que lloró, lo que demuestra que a pesar de haber sido presidente, no tiene reparo en mostrar sus sentimientos como los de cualquier padre: “Estoy orgulloso de no haber llorado frente a ella. Pero de regreso, el Servicio Secreto fingió no darse cuenta de que estaba llorando y compungido. Fue duro”, confesó Obama.

En el mismo evento, recordó frente a los reporteros lo que siempre le ha dicho a Sasha y Malia, que es muy importante ser generoso, considerado, empático y trabajador. “Estas son herramientas que pueden modificar el mundo a tu alrededor para bien”, concluyó el exjefe de Estado.

Por último, cabe mencionar que hoy Malia tiene 19 años y entró a la Universidad de Harvard, recinto donde también estudiaron sus padres.

Fuente: Posta