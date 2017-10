Oaxaca en una zona de desastre económica total: Canaco

- in Economía

By canal44

Las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han dejado a Oaxaca en una zona de desastre económica total, aseguró Jaime Zorrilla, titular de la Cámara Nacional de Comercio en Oaxaca.

Esas manifestaciones magisteriales “han dejaron a Oaxaca en una zona de desastre económico total y no hay consecuencias para ellos, sólo para la gente que cumple la ley, para las empresas y la gran cantidad de gente que vive de las microempresas que están en condiciones terribles”, subrayó el empresario.

Asimismo, expresó que en la entidad se está en un desconcierto total porque no es un conflicto magisterial el que se presenta, el problema de la CNTE obedece a un tema de interés, de recuperar los recursos financieros para tener el control de ellos.

“A la sombra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están operando grupos delincuenciales, el caso Nochixtlán es un claro ejemplo, donde no existe ni un maestro muerto”.

El empresario oaxaqueño consideró que “los discursos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, donde habla de un triunfalismo y de logros importantes en el tema de gobernabilidad y reiteradamente dice que no se permitirá las agresiones y daños a terceros que generen esos movimientos, no sé en qué país vive ese señor, no tiene ni la menor idea de las dimensiones, de la realidad y del tamaño del problema que vivimos en Oaxaca, es irresponsable hablar de gobernabilidad… ya lo vimos, el gobierno está cediendo a todos los chantajes de la CNTE, han liberado a los maestros, unos acusados por delitos graves, lavado de dinero, malversación de fondos, robo y resulta que de un plumazo dejan de ser delitos graves”.

Indicó que “no es posible que desde la autoridad se abone a la impunidad, la impunidad es el motor de la corrupción, mientas la impunidad siga dándose en este país, la corrupción irá creciendo, escalando de manera grave”.

Por otra parte, en Acapulco la ocupación hotelera en ese puerto cayó 6%, respecto al año anterior, según datos de la Secretaría de Turismo Municipal.

Comparadas con el año pasado, la cifra es inferior, pues en 2015 el promedio de ocupación en verano fue de 72.2% mientras que este año es de 66%.

La zona Dorada es la más concurrida con 74%, seguida de zona Diamante con 57.5% y finalmente la Tradicional con 47.4%, informó la dependencia.

Para Miguel Mondejar, gerente general del hotel Mundo Imperial, la razón de este comportamiento tiene que ver con los bloqueos, pues hay gente que no quiere arriesgarse a quedar atrapados en la carretera por horas.

Mondejar explicó que el hotel que administra se especializa en turismo de reuniones, por lo que los bloqueos del magisterio les afectan en la logística de los eventos, por lo que algunos clientes prefieren irse a otras ciudades para evitarse problemas.

“Ellos a lo que más le temen es al bloqueo, de que el equipo que estén mandando para el evento se los bloqueen y ya no llegue a la exposición. Ese es el tema que más nos afecta, que su equipo no llegue, por eso es que nos sentimos afectados porque nosotros somos un hotel que dependemos de grupos”, comentó.

Pese a esto, el gerente de Mundo Imperial aseguró que las afectaciones que sufrieron este verano fueron mínimas, pues mientras el año pasado tuvieron una ocupación de 52% de sus cuartos, para este año bajó a 51%, por lo cual el resultado final es bueno.

Aunque no todos pueden decir lo mismo, ya que para la Confederación Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco (Canaco-Servytur) los bloqueos de la CNTE pusieron al borde de la quiebra a pequeños negocios del sector.

Por eso, de manera colectiva la Canaco-Servytur de Acapulco interpuso una demanda para que las autoridades de los tres niveles de gobierno les respeten su derecho de tránsito y al trabajo, sin que hasta el momento haya surtido efecto, ya que el fin de semana continuaron los bloqueos en diversos puntos carreteros del estado de Guerrero, afectando el traslado de personas al interior de la entidad.

La zona Dorada de Acapulco sigue siendo el soporte para el turismo en el puerto. En esta temporada se registró una ocupación del 74% de los cuartos disponible. En la zona Diamante fue de 57.5%, mientras que la zona tradicional tuvo solo 47.4%.

AM.MX/fm