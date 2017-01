Nutella, acusada de causar cáncer, se defiende

Los fabricantes de Nutella han iniciado una campaña en defensa de su producto luego que un estudio hallara que uno de sus ingredientes podría causar cáncer. La crema de chocolate se basa en aceite de palma, de la que obtienen su textura suave y su vida útil, considerablemente larga.

Un reporte en mayo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) declaró que dicho aceite es más cancerígeno que cualquier otro, coincidiendo con anteriores reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ahora, desde que las ventas de Nutella en Italia cayeran en un 3% al final de agosto, la firma agroalimentaria Ferrero lanzó una campaña televisada indicando que el aceite de palma no es tan peligroso. En el comercial, se insiste que la textura no será la misma sin el aceite. No se menciona, según da cuenta el DailyMail, que el aceite de palma es el más barato del mercado, y que un cambio de ingredientes le costaría a la empresa entre 8 y 22 millones de dólares al año.

La campaña de Nutella, informan medios del país, le ha traído críticas a la marca, especialmente porque la clase política en general está a favor de prohibir el aceite de palma. El reporte detallado de la EFSA indicó que el aceite de palma es más peligroso que otros aceites refinados a temperaturas por sobre 200° C. Las temperaturas son usadas para remover el rojo natural del aceite y neutralizar su olor.

El proceso, sin embargo, hace que se formen contaminantes llamados ésteres de ácidos grasos de glicidilo (o GE). Al ser digerido el GE existe riesgo de liberar glicidol, un compuesto relacionado a la formación de tumores. Los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses indicaron que la exposición oral al glicidol ha causado tumores en distintos tipos de tejidos en ratones y ratas de laboratorio.

Ferrero, por su parte, alega usar un proceso industrial que combina una temperatura apenas más baja que 200° y extremadamente más baja para minimizar contaminantes. En diálogo con Reuters, la firma sostuvo que este proceso es más largo y cuesta 20% más que el típico refinamiento de alta temperatura. Vicenzo Tapela, gerente de ventas de Nutella, sostuvo en el anuncio de televisión que su aceite es seguro al provenir de “frutos frescos y procesados a temperaturas controladas”. El réclame, grabado en la fábrica de Nutella, fue acompañado además de sendos anuncios en los periódicos.

Asimismo, Ferrero agregó que “la salud y seguridad de sus consumidores es la primera y absoluta prioridad”.

Antes, la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportaron sobre el mismo riesgo potencial que la EFSA señaló sobre el GE, aunque no recomendaron directamente que los consumidores dejen de consumir aceite de palma. Según la agencia de noticias, la EFSA no puede regular directamente, por lo que el tema está siendo revisado por la Comisión Europea. Voceros de la organización regional indicaron que una normativa será emitida a fin de año, aunque estas medidas solo pedirán limitar los niveles de GE en los productos alimentarios y no se prohibirá el uso de aceite de palma.

La crema Nutella a base de cacao, leche y avellanas es una de las marcas italianas más famosas y una golosina popular para grandes y chicos a nivel internacional. Es comercializada por Ferrero desde 1964, aunque se cree que fue en 1946 la primera vez que fue preparada.

Con Información de Rpp.pe