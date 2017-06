Nuevo look de Ricky Martin desata críticas ¡y le piden ser el de antes!

Mira por qué su cambio no agradó a sus fans.

Luego de terminar sus compromisos histriónicos como el modisto Antonio D’Amico para la tercera entrega de la serie ‘American Crime Story’ dedicada al asesinato de Gianni Versace, Ricky Martin volvió a sus giras pero con un look que desencantó a un número importante de fans.

A través de su cuenta de Instagram, el boricua publicó una fotografía donde aparece, no con un nuevo corte o color de cabello; tampoco con una cirugía o relleno en las líneas de expresión. ¡Ricky se dejó el bigote!

Tampoco es que el intérprete de ‘Livin’ La Vida Loca’ tenga una oruga peluda bajo la nariz, pero aunque recién le está creciendo, lo cierto es que a sus fans no les gustó para nada su nuevo estilo ya que aseguran “luce más viejo”.

La fotografía ya alcanzó los 170 mil ‘likes’ aunque también comentarios negativos como:

“No te va el bigote, te ves muy mal y nada guapo”; “Mejor maquillate por fa, te urge”; “Please, no mustache”; “No me gusta, pareces Freddy Mercury, evítalo”; “Lo hace más viejo, no me gusta” y “Primera vez que veo que algo te queda mal”.